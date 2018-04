Aspettando Amleto, Laltrotheatro di Ugo Ciarfeo con la tragedia più famosa al mondo

TERMOLI. La più bella tragedia del mondo? Direi di si. L’Edipo re di Sofocle è ben più perfetta. L’Orestea di Eschilo ha un respiro più vasto , il Faust di Goethe è più universale, il Saul di Alfier è più compatto, eppure non ‘è dubbio che l’Amleto è la tragedia numero uno.

Rappresentata, sviscerata e svistata, interrogata e reincarnata, presa d’assalto dai critici e dai filosofi, dai teologi e dagli psicoanalisti, dai politici e dai sociologi, dai linguisti e dagli studiosi di drammaturgia , da attori e persino attrici (Sara Bernard) di tutte le stature e di ogni tendenza, cui nel nostro tempo si sono affiancati quelli cinematografici e televisivi.

Ormai Amleto è entrato anche nel linguaggio comune, è diventato un concetto universale come la primavera o il mal di denti. Che fa il nostro Amleto? Chiedeva Papa Giovanni XXIII riferendosi al dubbioso cardinal Martini, Carducci definiva il tentennante e malinconico re Carlo Alberto “Italo Amleto” e anche l’uomo della strada e il solo consumatori di fumetti e di giornali sportivi, pur non avendo mai letto un verso della tragedia di Shakespeare non avrà nessuna difficoltà a dirti che è tormentato da un dubbio amletico.

Dubbio certo, Amleto è il dubbio. Ma che tipo di dubbio? Logico, psicologico, metafisico? E’ malinconia? Amleto è un malinconico: ma che malinconia è la sua quando gli nasce dentro, per quali motivi, fin dove è finita e dove comincia ad essere vera? Amleto è vendetta. L’Amleto è la tragedia della vendetta rifiutata, rimossa, rinviata forse perché non sentita e non voluta? Pessimismo? Il pallido principe dice cose sulle assurdità del mondo e sulla nequizia dell’uomo e della donna che mettono sotto tono un Leopardi e un Schopenhauer. Ma è pessimismo di buona lega, ossia frutto di una meditazione profonda e serena.

Una tragedia moderna, senza dubbio: Amleto inaugura a teatro l’uomo moderno con le sue nausee metafisiche e l’esplosione di una solitudine che nei forti si fa ricerca critica, ma nei deboli (Amleto è di questi) si fa isteria, cinismo, disperazione, parossismo autodistruttivo. Sbagliano di grosso coloro che, proprio perché tragedia moderna, considerano l’Amleto un tragedia areligiosa o addirittura atea. Al contrario l’Amleto è uno dei drammi più ossessivamente e radicalmente religiosi che esistono. E dalla religiosità della tragedia ne riparleremo più dettagliatamente in prossimità della sua rappresentazione nel 2^ Festival Teatralia a Termoli.