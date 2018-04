Tragedia alla Carrese di Chieuti, l'associazione ARTEria rinvia l'incontro con l'autore

CHIEUTI. A seguito della triste vicenda che domenica 22 aprile scorso, ha colpito la nostra comunità, l'associazione ARTEria partecipa al lutto cittadino e rinvia, a data da destinarsi, la presentazione prevista per questo pomeriggio, in concomitanza con la Notte di Inchiostro di Puglia.

Ringraziamo l'autore GianLivio Fasciano per la sua disponibilità.

Sentite condoglianze alla famiglia Florio.