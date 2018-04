Di Sandro: «Da Fratelli d'Italia contributo determinante per la vittoria del centrodestra»

CAMPOBASSO. In riferimento alla straordinaria vittoria del centrodestra con il 43,5% dei voti che ha portato all’elezione del presidente Donato Toma, Fratelli d’Italia sottolinea il contributo determinante della propria lista.

Dichiarazioni del Portavoce Regionale Filoteo Di Sandro.

«La vittoria di Donato Toma è la vittoria dei cittadini molisani che hanno riconosciuto nella proposta del centrodestra la via giusta per rimettere in moto l’economia molisana.

Noi di Fratelli d’Italia siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto e per aver contribuito in maniera determinante alla vittoria della coalizione.

Abbiamo migliorato la percentuale rispetto alle recenti elezioni politiche grazie ad una squadra forte e coesa ed eleggiamo per la prima volta un nostro esponente all’interno del Consiglio Regionale.

Il nostro consigliere eletto, Quintino Pallante, è da sempre espressione del centro destra molisano e sicuramente contribuirà alla realizzazione dei punti del programma più cari alla destra e sostenuti dal partito.

Formulo a lui, al Presidente Donato Toma ed a tutti gli eletti in Consiglio Regionale i migliori auguri di buon lavoro».