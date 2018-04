«La vittoria del centrodestra molisano nasce il giorno dopo la sconfitta del 4 marzo»

CAMPOBASSO. "Un grazie di cuore a chi continua a credere in me e ha deciso di essere rappresentato nuovamente dal sottoscritto. Un ringraziamento speciale va però ai molisani che, in una fase storica delicata, hanno premiato la serietà di un progetto politico fondato sulla concretezza e la competenza, senza lasciarsi tentare dalle sirene del populismo e dal fascino della protesta fine a se stessa".

È quanto dichiara in una nota Nicola Cavaliere. Il vicepresidente del Consiglio regionale ha poi aggiunto: "La vittoria del centrodestra molisano ha una storia particolare, nasce il giorno dopo la sconfitta delle politiche e grazie al senso di responsabilità di tutti i suoi protagonisti. La squadra ha avuto la meglio sugli egoismi e i personalismi, Donato Toma ha saputo poi fare sintesi e guidare la coalizione a un successo pieno, clamoroso e strameritato".

"Se manteniamo - conclude Cavaliere - questo spirito, sono convinto che il centrodestra saprà lavorare bene e risollevare davvero le sorti di questa regione".