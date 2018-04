L'incontro con la Fondazione “Giovanni Paolo II” sulla prevenzione dei tumori al seno e ai polmoni

CAMPOBASSO. Il tumore al seno è la neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile. Nel 2017, in Italia, si sono ammalate di tumore al seno circa 50.500 donne e 500 uomini(per confronto, nel 2015 le stime indicavano, rispettivamente, 48 mila e 300). Il trend di incidenza tra il 2003 e il 2017 appare in leggero aumento (+0,9% per anno) mentre continua a calare, in maniera significativa, la mortalità (-2,2% per anno). Complessivamente, emerge che 1 donna su 8 in Italia ammala di tumore al seno nel corso della sua vita (il rischio cumulativo è una misura che esprime il numero di persone che è necessario seguire nell'intero corso della loro vita perché una di queste abbia una diagnosi.

AIOM (Associazione italiana di Oncologia medica), AIRTUM (Associazione italiana Registri Tumori) e Fondazione AIOM hanno recentemente pubblicato un elenco di statistiche riferite all’incidenza di tumori in Italia. Nonostante il cancro al seno resti al primo posto tra le donne con 51 mila diagnosi, la diffusione del tumore ai polmoni ha avuto un incremento del 49% in dieci anni. Questo dato, oltre a essere preoccupante, è direttamente associato all’aumento del consumo di sigarette nel sesso femminile. Il cancro continua a rappresentare la seconda causa di morte in Italia e il più letale è proprio il tumore ai polmoni. Per questo la prevenzione è fondamentale, soprattutto nei soggetti più a rischio. Se siete fumatori o lavorate a contatto con agenti chimici cancerogeni, tenete sempre monitorata la condizione di salute dei vostri polmoni.

La Fondazione “Giovanni Paolo”, l’Associazione Culturale “Insieme” e l’Associazione “Amici della Cattolica” organizzano il giorno 26 aprile alle ore 18.30 presso il Centro Sociale San Lorenzo a San Giulino del Sannio una conferenza informativa sulla prevenzione e cura dei tumori al seno e ai polmoni. Dopo l’indirizzo di saluto del Direttore Generale, Mario Zappia, e del Direttore di Dipartimento, Pina Sallustio, relazioneranno Matteo Ciuffreda, Radiologo Senologo e Francesco Palumbo, Chirurgo Senologo e Toracico. Si allega programma.