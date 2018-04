Corsa del cuore e Passeggiata a cavallo, tutte le modifiche alla viabilità del 25 aprile

TERMOLI. Due gli eventi che si svolgeranno domani, 25 aprile e che, in qualche modo modificheranno la viabilità nella città di Termoli. L’area del centro cittadino sarà interessata dalla VI edizione della ‘Corsa del cuore’ organizzata dall’associazione ‘Runners Termoli’ che partirà alle ore 10.00 da piazza Sant’Antonio e percorrerà le vie del centro per un totale di 7 km e arriverà in piazza sant’Antonio dove avrà termine.

A partire dalle 8.00 e fino alle 14.00 del 25 aprile vigerà quindi il divieto di sosta in tutta l’area di piazza Sant’Antonio e sul tratto di via C. Colombo compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con via Magellano (rotonda dell’Hotel Mistral). Sarà inoltre sospesa la circolazione di tutti i veicoli dalle 8.00 e fino al termine della manifestazione nel tratto di via Oliviero compreso tra l’intersezione con via Sannitica con via C. Colombo.

Ci sarà inoltre la sospensione temporanea della circolazione stradale di tutti i veicoli per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti nelle seguenti vie: piazza Sant’Antonio, via Roma, via F. II di Svevia, via San Pietro, via Aubry, via del Porto, area portuale area portuale (dalla rotonda di Rio Vivo all’ingresso del depuratore), passeggiata dei trabucchi sotto le mura del Castello, Hotel Santa Lucia, Lungomare C. Colombo, via Roma.

Sempre mercoledì 25 aprile si svolgerà la ‘Passeggiata a cavallo’ organizzata dall’associazione ‘I cavalieri di Termoli’.

A partire dalle ore 8.00 e fino alle 14.00 la circolazione veicolare subirà le seguenti modifiche: divieto di sosta per il tratto di via C. Colombo compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con via M. Milano, sospensione della circolazione di tutti i veicoli dalle 8.00 e fino al termine della manifestazione nel tratto di via Oliviero compreso tra l’intersezione con via Sannitica con via C. Colombo. Inoltre sarà sospesa la circolazione di tutti i veicoli per tutto il tempo necessario al passaggio dei cavalieri in arrivo da Rio del Piviere da cui partiranno i cavalieri intorno alle ore 9.00 e lungo il litorale sud fino all’immissione in strada dopo il circolo della Vela, viale Marinai d’Italia, via del Porto, via Aubry, via Roma, via C. Colombo.