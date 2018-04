Bassolino dopo il voto in Molise: «Ormai è in pericolo l'esistenza stessa della sinistra»

TERMOLI. La scoppola rimediata dal Pd e dal centrosinistra in Molise allarma a livello nazionale e per l'ex Governatore, sindaco e Ministro Antonio Bassolino, simbolo dell'Ulivo vincente di metà anni novanta, «Ormai è in pericolo l'esistenza stessa della sinistra».

«Dal piccolo Molise viene una nuova e pesante sconfitta. Rispetto alle regionali del 2013 il centrosinistra perde 56.828 elettori, con un crollo di 31,4 punti percentuali. Adesso il Pd, che il 4 marzo scorso era al 15,2, scende al 9% e LeU passa dal 3,7 al 3,3. Un disastro: è in discussione l'esistenza stessa di una sinistra rappresentativa e di un centrosinistra come forza di governo. Che cos'altro deve succedere per avere una seria riflessione ed una reazione all'altezza della situazione?". Se lo chiede Antonio Bassolino in un post su Facebook.