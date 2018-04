Auto contro scooter sul lungomare Nord, intervengono i Carabinieri

TERMOLI. Intervento della pattuglia dell'Arma dei Carabinieri di Termoli sul lungomare Nord nel pomeriggio di oggi. A urtarsi uno scooter con un'autovettura, il più classico degli incidenti in giornate come questa. Non si ha notizia di feriti. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi nell'area di parcheggio antistante il centro di accoglienza ex Modena, sulla congiunzione tra viale Cristoforo Colombo e via Amerigo Vespucci.