Grosso cinghiale a spasso tra via del Molinello e Rio Vivo

TERMOLI. Paura nel quartiere di Rio Vivo, alla rotonda che scende da via Corsica, e in via del Molinello, un esemplare piuttosto grosso di cinghiale si aggirava nella notte scorsa, probabilmente spinto nel centro abitato – dice un esperto – per la paura derivata dalle scosse di terremoto, che gli animali percepiscono in modo più nitido delle persone.