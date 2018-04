Tutto pronto per la prima Coppa Abruzzo - Molise di padbol

VASTO. Al via la Coppa Abruzzo-Molise di padbol che si disputerà presso il campo del Centro Benessere di Vasto. Si parte domenica 29 con il primo match tra Vanity Cafe e Aragonesi. La prima giornata del girone A prevede anche la sfida tra Continental e Padvolley team.

Per quanto riguarda il girone B son in programma due gare: Vemit contro Innhero e Sprar Team 2 contro vastese. Due i gironi, 9 le squadre impegnate. Si gioca con la formula dei 3 set su 5 e si qualificano le prime due classificate. Le semifinali saranno ad incrocio, mentre la finalissima si disputerà in gara secca. Inoltre sabato 28 è possibile provare in maniera gratuita questa disciplina, basta contattare il 346 6265791.

Girone A:



Vanity cafe

Aragonesi

Padvolley team

Hotel continental

Sprar team 1

Girone B:

Vastese

Spar team 2

Innhero

Vemit