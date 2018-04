Venerdì lo spettacolo teatrale del Centro Sociale per Disabili ‘Il Melograno’

LARINO. È in programma venerdì 27 aprile 2018, alle 20.30, nella sala del cinema teatro ‘K’ di Casacalenda lo spettacolo “Peter Pan – Sogna e cambia il mondo”. La rappresentazione è a cura dei ragazzi e degli educatori del Centro Socio Educativo per Disabili “Il Melograno” di Larino con il patrocinio del Comune di Casacalenda.

I ragazzi e gli educatori del Centro hanno lavorato alla messa in scena della famosa favola del bambino destinato a restare tale per sempre - nella immaginaria e favolosa “Isola che non c’è” - con la sua spensieratezza e leggerezza, ma anche e soprattutto con la sua capacità di guardare il mondo dei cosiddetti “grandi” con gli occhi puri di un fanciullo, contrapposti a quelli troppo seri – e a tratti malefici –del “cattivo” Capitan Uncino.

“Si tratta di un’iniziativa di grande valore socioculturale – ha spiegato Bianca Maria Fuso Biondi, responsabile del Centro – che si inserisce nelle attività promosse dal Centro con l’obiettivo di favorire opportunità di integrazione, confronto valorizzando le abilità di tutti i ragazzi che hanno risposto con entusiasmo al progetto teatrale. L’auspicio è che si possa sempre continuare lungo questo percorso e colgo l’occasione per ringraziare le famiglie, gli educatori, i volontari, il Comune di Casacalenda e tutti coloro che hanno condiviso un messaggio significativo rivolto all’intera società”.