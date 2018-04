A Sulmona la “Giornata delle eccellenze alimentari d'Abruzzo e Molise”

SULMONA. Domenica 29 aprile, dalle ore 11.00, a Sulmona, presso l’Hotel Meeting Santacroce, si terrà la “Giornata delle eccellenze alimentari d'Abruzzo e Molise”. L'evento è stato organizzato e promosso dall’Associazione “I Buoni d’Abruzzo e Molise”, dalla "Fiesa Regionale d’Abruzzo", dal Gruppo “Gastronomi assaggiatori” e dall’”Accademia delle 5 T”.

Cento membri tra produttori e trasformatori, esperti ed appassionati del settore alimentare abruzzesi e molisani, espressione e sintesi di un territorio caratterizzato da storia e qualità, uniti dal desiderio di sinergia parteciperanno a questo evento con l’obiettivo di promuovere e innovare le loro imprese, con workshop e degustazioni di prodotti che rappresentato la tipicità, la tradizione e la qualità.

Ogni imprenditore metterà a disposizione i propri prodotti che saranno esposti nella sala ristorante e consumati a bordo piscina con l’Idea-Progetto di un vero e proprio brand territoriale, centrato sulla filosofia di una ricerca di prodotti più naturali, più vicini e meno elaborati e che offra prodotti abruzzesi e molisani altrove introvabili, tutto all’insegna di un’attenta selezione e di un controllo qualitativo costante.

Da tutto ciò deriva l’Associazione “I Buoni d’Abruzzo & Molise” che intende unire sinergicamente le aziende che producono eccellenze agroalimentari autentiche nostrane, con l’obiettivo anche di diffondere le potenzialità dei suoi prodotti e, di conseguenza, i territori di Abruzzo e Molise. Il brand territoriale dovrà essere abbinato ad un piano di espansione del tipico regionale, in Europa e negli altri Paesi del mondo.

La “Giornata delle eccellenze alimentari d'Abruzzo e Molise” oggi, in sostanza, rappresenta la strategia di gruppo che consiste nell’investire nella tradizione alimentare regionale, nel contribuire alla conoscenza della cultura enogastronomica nel mondo e nel portare in modo rapido e sicuro i grandi prodotti tipici e tradizionali sulle tavole di ognuno.

Per realizzare tutto questo, è necessario coniugare le competenze e le conoscenze acquisite alla passione per il buon cibo e delle tipicità locali. Questo sarà il compito specifico dell’Associazione “I Buoni d’Abruzzo & Molise”. Tenderà ad armonizzare capacità e conoscenza per poter portare il gusto e le tradizioni dell’Abruzzo e del Molise sulle tavole di tutto il mondo, per proporre il meglio del cibo regionale con prodotti selezionati uno ad uno con la massima cura e attenzione.

Nella stessa circostanza la Fiesa Regionale d’Abruzzo consegnerà “Attestati di merito” ai Salumieri abruzzesi che hanno vinto il concorso nazionale.

Si allega: Logo “I Buoni di Abruzzo & Molise”; Locandina; Documento dell’Evento; Comunicato Stampa.