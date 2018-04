San Martino in Pensilis, in campo Ulisse Di Giacomo: la Carrese non deve morire

Flash News di La Redazione SAN MARTINO IN PENSILIS. L'ex senatore Ulisse Di Giacomo interviene sulla vicenda Carrese. «Con il mio impegno ho contribuito a far svolgere l'anno scorso la corsa dei carri di San Martino. Mi aspetto ad horas lo stesso impegno da parte della nuova delegazione parlamentare... La Carrese non deve morire».