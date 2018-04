Post-elezioni: una vittoria ai seggi, ora cambiare leggi e mentalità

CAMPOBASSO. L'Associazione Liberi di Costruire, che ha sostenuto nelle recenti elezioni regionali il candidato di centrodestra, Donato Toma, nell'augurargli un buon lavoro e nel ribadire le sue proposte su alcuni temi decisivi per la Regione, esplicitati in un documento di giudizio e valutazione del risultato elettorale, si rende disponibile a collaborare per individuare le soluzioni operative più idonee per lo sviluppo del territorio.

«Nelle recenti elezioni regionali abbiamo appoggiato con convinzione e apertamente il centrodestra e il suo candidato presidente Donato Toma. Siamo contenti del risultato e della saggezza dei nostri concittadini che non hanno voluto lasciare la Regione in mani inesperte.



Ora speriamo che al risultato elettorale segua un cambiamento profondo che non giustifichi più la pura protesta.

Per un cambiamento vero in Molise abbiamo avanzato alcune proposte su (1) buono scuola e (2) corsi di formazione per adempiere l'obbligo scolastico, su (3) una task force per il lavoro e l'occupazione, su (4) un rafforzamento del merito in tavoli di concertazione efficaci. Aggiungiamo anche qui (5) il quoziente famigliare e tutte le leggi che a livello regionale possono incoraggiare la natalità e aiutare le famiglie.

Più ancora però vorremmo chiedere al nuovo governatore e alla sua squadra che pensino a leggi che aiutino un cambiamento vero che passa per una valorizzazione, diversa dal solito, del capitale sociale basata sull'apertura agli standard internazionali, sul merito e sull'intraprendenza, che è sempre il primo segno della libertà.

Le leggi e le scelte regionali possono aiutare un cambiamento e promuovere le persone, soprattutto giovani, che già vivono e lavorano con questa prospettiva.