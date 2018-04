Alimentazione e salute, convegno col vicepresidente nazionale di Fare Ambiente

CHIEUTI. Dalle ore 17.30 a Chieuti nei locali della Ex Chiesa Madonna degli Angeli si terrà un convegno su alimentazione e salute promosso da Consorzio Peranzana, e azienda agricola Sanabea.

Questa nuova realtà, nata in agro Chieutino, pone al centro dell’attenzione il grano antico Cappelli, coltivandolo in filiera corta e trasformandolo così in farina e pasta fresca essiccata.

Una nascente attività imprenditoriale tutta biologica certificata.

Il convegno avrà come relatori l’oncologo Massimo Lombardi, in forza al nosocomio Lastaria di Lucera, il professore tratterà una relazione relativa all’olio extravergine d’oliva nella prevenzione tumorale. Parlerà ancora Nazario D’Errico, agronomo del consorzio Dauno Peranzana, con la relazione sui contaminati in agricoltura.

Continuerà la dottoressa Felicia Celozzi, Nutrizionista con una spiegazione dettagliata sulla lettura delle etichette. Apporterà ulteriore valore, il contributo della naturopata AnnaLucia De Bellis, che ci parlerà del the verde e della curcuma, alleati importanti del nostro organismo. Concluderà gli interventi il vicepresidente Nazionale di Fare Ambiente Ruggero del Grosso con un contributo a tutela e difesa dell’ambiente.

A chiusura interventi ci sarà un buffet di degustazione di prodotti cucinati e panificati con farina cappelli, Olio e vino.