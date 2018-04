Allo sportello di Termoli il Csv Molise offre nuovi servizi alle associazioni di volontariato

TERMOLI. Anche lo sportello di Termoli del Centro di Servizio per il volontariato, ubicato all’ingresso del vecchio ospedale San Timoteo, ora sede Asrem, in via del Molinello, sempre più vicino alle associazioni grazie ai nuovi servizi.

Il centro del volontariato offre altre opportunità per abbattere i costi e diffondere maggiormente le iniziative svolte sul territorio.

Il Centro di Servizio per il Volontariato Molise attiva nuovi servizi per agevolare le associazioni e diffondere quanto più possibile l'azione degli attori principali del mondo del volontariato. Il centro di servizio ha attivato una serie di iniziative al fine di rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente ai bisogni del volontariato molisano. Per questo motivo è a disposizione il servizio per la realizzazione del materiale promozionale. L'obiettivo è promuovere e dare visibilità alle attività e progetti promossi dalle associazioni di volontariato molisane, garantendo loro un sostegno completamente gratuito, per prodotti e materiali promozionali necessari a valorizzare le azioni e il messaggio del volontariato.

Concretamente il Csv si farà carico di elaborare graficamente e stampare il materiale cartaceo necessario a promuovere le iniziative delle associazioni (manifesti, locandine, inviti, depliant, brochure, ecc.) In aggiunta ai prodotti cartacei potranno essere realizzati, sempre gratuitamente, altri strumenti utili a rendere note le attività e le iniziative delle associazioni quali ad esempio: striscioni, gadget di varie tipologie, calendari.

«Di tale servizio intendiamo sottolineare la valenza estremamente positiva per lo sviluppo del volontariato molisano - il commento del presidente Gian Franco Massaro -. Il fatto che il Csv eroghi tale servizio costituisce infatti per le associazioni un’occasione per svolgere un’attività alla quale altrimenti spesso rinuncerebbero. Invitiamo le associazioni a contattare i nostri sportelli per avere tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per usufruire del servizio».

Servizio ufficio stampa

Il servizio di ufficio stampa, curato da una giornalista professionista, mira a promuovere e dare visibilità alle notizie e ai tanti preziosi progetti delle realtà del volontariato molisano grazie e attraverso i media locali (carta stampata, radio, tv, ecc.). «Nell'arco degli ultimi mesi tutte le testate giornalistiche del Molise - prosegue il numero uno del Csv -, sia web sia di carta stampata, hanno pubblicato i nostri comunicati stampa, dando un grosso rilievo alle diverse iniziative presentate. Naturalmente rivolgiamo il nostro ringraziamento agli organi di stampa per l'attenzione che riservano al nostro operato».

Comunicazioni e posta elettronica certificata

Infine il Csv offre la possibilità di aprire, gratuitamente per il primo anno, una casella di Posta Elettronica Certificata per ogni associazione.

«Certi che apprezzerete queste nuove ed efficaci opportunità per sostenere adeguatamente la preziosa azione del volontariato molisano - conclude il presidente -, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e per tale consulenza sono a disposizione i nostri uffici territoriali di Campobasso, Isernia e Termoli».