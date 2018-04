Sicurezza sul lavoro, l'affondo di Francesco Guida: «Una strage silenziosa»

TERMOLI. Il segretario provinciale della Uilm Francesco Guida la chiama “La strage silenziosa sul lavoro”.

«Per la sicurezza sul lavoro è ormai una piaga sociale che sta facendo registrare centinaia di casi da inizio anno con una media di tre episodi al giorno. I dati diffusi nella giornata di ieri dall’Inail sono ormai allarmanti. Tra gennaio e marzo sono stati denunciati 22 morti sul lavoro in più rispetto ai primi tre mesi del 2017, da 190 a 212 (+11,6%). Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio con esito mortale e di malattia professionale presentate all’istituto nel primo trimestre del 2018. Purtroppo dietro i freddi numeri ci sono lavoratori in carne ed ossa. Dopo una diminuzione degli infortuni e delle “morti bianche” in corrispondenza con gli anni della crisi economica, oggi assistiamo nuovamente ad un aumento di morti e infortuni.

Disinvestire sulla sicurezza è un terreno fertile per chi vuole speculare sul lavoro. Mentre tutti parlano di robot pronti a soppiantare gli operai, si continua a morire nelle fabbriche. Perché il lavoro è diventato precario e spesso la formazione si fa solo sulla carta. Eppure la formazione è l’unica arma per far arretrare le stragi in fabbrica, ma il mondo del lavoro è diventato instabile e quindi i giovani non vengono adeguatamente formati. Inoltre andrebbero inasprite le sanzioni per chi viola le norme antinfortunistiche previste per legge. Domani 28 aprile si celebra la giornata mondiale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà l’occasione per sensibilizzare sulla tematica».