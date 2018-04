Elezioni comunali a Venafro. Si potrà eleggere un consigliere extracomunitario

Venafro - Il prossimo 10 giugno i venafrani saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale. In questo contesto si potrà scegliere anche il consigliere comunale straniero aggiunto.

La figura è prevista dallo Statuto comunale. La sua candidatura dovrà essere presentata da un numero, non inferiore a 20 e non superiore a 30, di elettori extracomunitari residenti a Venafro. Lo stesso candidato dovrà risiedere in città, da almeno tre anni consecutivi, e non dovrà aver riportato condanne penali. La carica di consigliere straniero aggiunto è incompatibile con lo stato di cittadino italiano: l'acquisizione della cittadinanza italiana comporterebbe la decadenza automatica dalla carica. Il consigliere comunale straniero potrà partecipare alle sedute dell'Assise civica con diritto di parola, ma non di voto, e a quelle delle Commissioni permanenti.

Beneficerà di un gettone di presenza per le sole sedute del Consiglio.