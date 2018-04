Cisl Molise: "Auguri al Governatore e a tutto il Consiglio Regionale eletto dai molisani"

CAMPOBASSO. I cittadini del Molise, domenica scorsa, hanno scelto chi li Governerà per i prossimi 5 anni, il Dott. Donato TOMA. Un augurio di buon lavoro al neo Governatore e ai Consiglieri eletti affinché rendano proficuo il mandato che gli è stato affidato, e in particolar modo, di riuscire a espletare la loro funzione di rappresentanza al meglio e per l’interesse di tutti i cittadini del Molise. I problemi nella nostra regione sono tanti e in questa campagna elettorale sono stati solo elencati.

Per la CISL l’importante è trovare soluzioni condivise. La priorità continua ad essere il lavoro, su cui bisogna essere maggiormente incisivi, per le misure già adottate e nell’individuarne altre, per fare in modo che il Molise riparta davvero. Quello che auspichiamo come Cisl, è che prevalga sempre l’interesse generale a favore del popolo molisano, attuando quanto necessario per trovare sempre soluzioni responsabili e che non venga vanificato il lavoro positivo già in essere ma che ha bisogno di maggiore velocità attuativa.

Per queste ragioni chiediamo al Governatore TOMA di confrontarsi con il sindacato che non è solo portatore d’interessi per i propri iscritti, lavoratori e pensionati, ma che attraverso la propria azione ai vari livelli dell’organizzazione può apportare un contributo notevole e qualificato su tutte le tematiche sociali. Crescita, lavoro, coesione sociale sono gli aspetti su cui spendersi di più per affrontare quel disagio sociale che è oggi il Molise vive. Una risposta al populismo è un sindacato responsabile nelle scelte da adottare per una ripresa economica, occupazionale e uno sviluppo duraturo del territorio molisano.

La CISL è pronta al confronto con il Governatore e con la Giunta che sarà espressione di questa maggioranza, e sarà, vigile e propositiva sulle priorità e le soluzioni ai problemi del Molise. Saremo pronti al confronto anche con il Consiglio Regionale per discutere le proposte attuabili per l’interesse di chi rappresentiamo. La Cisl farà la sua parte, non da spettatore ma da protagonista, nel riconoscere il cambiamento e farlo vivere al meglio come abbiamo dimostrato in questi anni con accordi a livello regionale, sostenuti anche dal livello nazionale.