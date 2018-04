Buono (PD): "Sconfitta elezioni, necessario un rinnovo della classe dirigente"

Venafro – “Sia il voto del 4 marzo che del 22 aprile ci hanno consegnato un dato impietoso del Partito Democratico e del Centro Sinistra in generale”. Stefano Buono, dirigente regionale Pd, ammette la sconfitta e fa mea culpa. "Oggi abbiamo bisogno di dire con coraggio che molte cose, negli ultimi 5 anni, le abbiamo sbagliate".

Una riflessione quella dell'esponente venafrano “sulle evidenti contraddizioni e sugli errori” che hanno caratterizzato l’ultimo quinquennio del Governo regionale e del Partito Democratico.

“Nonostante il grande impegno profuso dalle donne e dagli uomini che, consapevoli delle difficoltà, hanno deciso di mettere in campo una coraggiosa candidatura, il responso degli elettori ci ha inequivocabilmente dato un giudizio dei passati cinque anni”, afferma Buono.

Sotto la lente di ingrandimento le scelte fatte senza alcuna coerenza, “non solo con il popolo del centro sinistra – commenta - ma anche con lo stesso programma che si era prospettato ai cittadini molisani”. Secondo il dirigente regionale, il Partito Democratico ha mancato di “autorevolezza e iniziativa nel far sentire la propria voce e quella degli elettori verso un governo regionale che contemplava anche tanti esponenti dello stesso partito sia in Consiglio che in Giunta”.

"L'esigenza oggi - ammette - è quella di rinnovare la proposta politica e dare inizio a nuovi congressi che possano eleggere una nuova classe dirigente".