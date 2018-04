Carrese, Fratelli d'Italia: «Difendiamo le nostre tradizioni»

TERMOLI. Contributi in serie sulla vertenza Carrese.

A intervenire anche il componente dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, Francesco Paolo Baccari.

«In merito allo svolgimento delle tradizionali manifestazioni secolari delle Comunità Arbereshe, condivise come patrimonio culturale da salvaguardare, intendiamo sottolineare che la sicurezza di qualsivoglia manifestazione pubblica è soggetta a prescrizioni competenti all’Autorità preposta, nei modi e nei tempi e non a poche ore dallo svolgimento delle stesse. Sentiamo quindi il dovere di difendere tutte le nostre tradizioni locali e nazionali da europeisti e proibizionisti di facciata. Nelle scuole non si può esporre il presepe a Natale. Nei luoghi pubblici non può essere più esposto il Crocifisso. Le Carresi sono la storia culturale e religiosa di una parte dell'Italia e vanno difese per il loro valore e per la riaffermazione di un sacrosanto principio. Quello dell'autodeterminazione di un popolo, non importa quanto numeroso».