Molise protagonista al villaggio Coldiretti a Bari

CAMPOBASSO. Fra le tante eccellenze del Made in Italy presenti al Villaggio Coldiretti, sul lungomare Imperatore Augusto del capoluogo pugliese, uno spazio speciale è stato dedicato anche al Molise, nello specifico alla sua gastronomia. A guadagnarsi la scena, durante un particolarissimo show cooking all’interno del padiglione degli agrichef di Campagna Amica, è stata la canapa sativa coltivata e trasformata in Molise. Da alcuni anni riscoperta quale prodotto dalle eccezionali proprietà organolettiche riconosciute dall’OMS, la canapa sativa viene coltivata in regione da un’azienda di Bonefro, accreditata a Campagna Amica Molise, che la utilizza per la produzione di olio, farina, pasta e pasticceria secca.

Coltivata fin dall’età del Bronzo, la canapa sativa viene oggi considerata dai nutrizionisti come una sorta di “vaccino nutrizionale”, con un valore nutritivo pari soltanto a quello del plasma sanguigno. Una sorta di “superalimento” che introdotto nella dieta giornaliera, rinforza e regola la risposta del sistema immunitario, di quello ormonale e quello nervoso. Inoltre, grazie all'elevato contenuto di acidi grassi Omega-3 e Omega-6, nel rapporto di 1 a 3, come raccomandato dall’O.M.S, la canapa sativa è l’integratore vegetale più bilanciato. I prodotti alimentari ottenuti dalla canapa sativa, hanno, a norma di legge, una percentuale non superiore allo 0,2% di THC e quindi non hanno effetti psicoattivi, nemmeno se consumati in grosse quantità.

La particolarità del prodotto molisano ha fatto si che gli organizzatori del villaggio prevedessero un apposito momento di preparazione e contestuale spiegazione, da parte del produttore, di un piatto ad hoc, ovvero le fettuccine con farina di canapa condite con broccoli, ‘nduja e olio di canapa a crudo. Un piatto particolare che ha riscosso un grande successo fra i numerosissimi visitatori del villaggio che hanno degustato ed apprezzato tutti i prodotti a base di canapa.

Il successo di Bari testimonia che prodotti a base di canapa sativa stanno riscuotendo un sempre maggiore consenso. Riprova ne è l’attenzione che i prodotti dell’azienda “Masseria D’Onofrio”, della giovane Alessia D’Onofrio di Bonefro, riscuotono ogni giovedì e sabato al mercato di Campagna Amica a Campobasso, dove sono in vendita unitamente a tante altre eccellenze del Made in Molise.