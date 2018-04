Romba l'attesa degli appassionati di motori in Molise, verso il 26esimo slalom Aci

CAMPOBASSO. E' partita l’organizzazione dello Slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini, che si appresta ad affacciarsi sul palcoscenico nazionale ed europeo con la sua 26esima edizione.

La manifestazione automobilistica, organizzata come di consueto da Automobile Club Campobasso e Regione Molise, in collaborazione con la famiglia di Gianluca Battistini, prenderà il via sabato 19 maggio 2018 con le verifiche dei concorrenti e delle vetture e si articolerà sulla ormai rinomata strada provinciale di Contrada Mascione nella giornata di domenica 20 maggio.

Le iscrizioni sono aperte, info su www.campobasso.aci.it e sulla mail dedicata sport@campobasso.aci.it. Per chi confermerà l'iscrizione entro sabato 5 maggio è previsto uno sconto del 20 % sulla quota di iscrizione.

Lo staff dell'ACI Campobasso è già al lavoro per organizzare la gara nel classico assetto che negli ultimi anni la contraddistingue in Italia e in Europa: gara slalom affiancata a gara di regolarità turistica, aperta alle vetture stradali storiche e moderne, il tutto in una cornice di grande spessore che possa coinvolgere tutti gli appassionati dello sport automobilistico nel ricordo affettuoso con il compianto Gianluca Battistini.