Guglionesi, col presidente nazionale dell'Arci scopriamo la «Notte del lavoro narrato»

GUGLIONESI. L'ultima ricerca del Censis descrive un'Italia (in termini di sentimenti) poco solidale, bloccata dalla paura di "perdere" quel poco o quel tanto che si possiede.

Per quanto riguarda i giovani, in particolare, il rapporto Censis evidenzia come, nonostante i miglioramenti intervenuti nell'occupazione (superata la soglia dei 23 milioni di occupati), i millennials abbiano ancora poche occasioni di lavoro, guadagnino meno dei genitori e abbiano prospettive previdenziali inferiori a quelle attuali.

Cie che caratterizza infatti questa crescita occupazionale, come evidenzia l'ultimo rapporto SVIMEZ, è l'incremento dei lavoratori a bassa retribuzione.

Le elaborazioni ISTAT confermano questo dato segnalando, tra il 2015 e il 2016, un flusso di occupati caratterizzato, all'interno di un saldo complessivamente positivo, da un decremento delle qualifiche "alte" ed un incremento delle qualifiche medio-basse.

All'interno di questo flusso l'Istat rileva che:

le regioni centro — settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta nella lunga fase recessiva (+48 mila nel 2016 rispetto al 2008) a differenza di quelle meridionali (-381 mila rispetto ad inizio crisi);

la retribuzione annua dei lavoratori al sud è inferiore di circa il 16% rispetto al nord. Un "gap", questo, destinato a crescere se si considera che il 90% delle agevolazioni "industria 4.0" si concentra al centro-nord.

Nella trasformazione del modello economico inoltre, emergono nuove figure di lavoro autonomo che, come evidenziato nella ricerca "I — Wire (Indipendent workers and industrial relations in Europe), sono particolarmente legati alla loro "autonomia — creativity" ma sono insoddisfatti del loro reddito, in quanto il 50% di queste figure non ha un lavoro "continuo", e circa 1/3 ê costretto a svolgere pia attivita per raggiungere un reddito "accettabile".

La stessa "economia della condivisione", orientata negli scopi ad una nuova economia pia coesa, ha finito per creare preoccupanti forme di precarieta del lavoro.

Conoscere per cambiare. L'incontro che si terra Domenica 29 aprile alle ore 16,00 a Guglionesi presso l' ex Museo Archeologico (Piazza XXIV Maggio), nell'ambito dell'iniziativa "La notte del lavoro narrato", si pone l'obiettivo di "ascoltare e costruire nuovi percorsi di lavoro all'interno di un sistema economico in evoluzione che crea nuove opportunity e nuove sacche di "marginality economica e sociale".

La scelta del luogo dell'incontro non ê casuale.

L'associazione di promozione sociale - Arci Francesco Iovine, d'intesa con il Comune di Guglionesi, vuole valorizzare questo "luogo" che ha ospitato il Museo Archeologico di Guglionesi, attraverso la creazione di un "centro di aggregazione e di impegno sociale — ComunitAttiva" aperto alle altre espressioni sociali del territorio e teso a:

promuovere iniziative capaci di generare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico;

creare nuove opportunity di sviluppo imprenditoriale ed occupazionale.

"La notte del lavoro narrato" nasce da un'idea di Vincenzo Moretti e rappresenta un'occasione di incontro che si svolge, ogni anno, in diversi comuni italiani per ascoltare e costruire storie di lavoro con le quali: riscoprire e/o ri-creare quel senso di comunita in parte offuscato; risvegliare quella sana e costruttiva voglia di contribuire, "insieme", alla crescita economica e sociale della nostra comunita.

Domenica 29 aprile "La none del lavoro narrato" si svolgera anche a Guglionesi.

Il racconto dell'incontro partird dai dati esposti in premessa e tenders a sviluppare una serie di percorsi/temi di lavoro che animeranno l'incontro e le attivita che l'associazione andra a svolgere sul territorio.

Creare nuove opportunity imprenditoriali ed occupazionali, rappresenta il primo tema/percorso che, con il qualificato apporto dei partecipanti, vend sviluppato valorizzando quanto avviato con il progetto "Laboratori d'impresa" teso a far emergere, formare, valorizzare risorse umane/idee presenti nel territorio.

In questo contesto, una particolare attenzione Sara dedicata al tema del credito alle imprese che rappresenta, senz' altro, uno tra i principali ostacoli (non il solo) per coloro che intendono avviare o sviluppare un'attivita imprenditoriale. L'erogazione del credito, da parte delle Banche, continua infatti a penalizzare le piccole/microimprese (che costituiscono pia del 90% del tessuto imprenditoriale). Su questo tema sono emerse in ambito nazionale, alcune proposte meritevoli di approfondimento (Banca dedicata alla piccola impresa ecc.). Riteniamo per() che promuovere e rafforzare lo strumento del "microcredito" resti particolarmente attuale e funzionale allo scopo.

Il microcredito inoltre, nel favorire l'accesso al credito a chi intende avviare o sviluppare una nuova iniziativa imprenditoriale, consente, attraverso i servizi ausiliari previsti dall'attuale normativa, di sviluppare, sul territorio, un'azione di animazione socio-economica (vedi progetto "Laboratori d'Impresa"), particolarmente importante per lo sviluppo del territorio stesso.

In questo contesto, il percorso collaborativo avviato dall'Associazione con "Microcredito per 1'Italia" pub rappresentare un'importante opportunity per il territorio ed un'esperienza di riferimento per lo stesso sistema associativo ARCI.

Il secondo tema/percorso dell'incontro ê costituito dalla ricerca di un lavoro "libero, creativo, partecipativo e solidale" (secondo le parole della Evangelii Gaudium di Papa Francesco) all'interno di uno scenario economico in evoluzione che crea, come sopra esposto, nuove opportunity e nuove sacche di marginality sociale. La "Quarta rivoluzione industriale", la sharing economy, l'esplosione di forme atipiche e autonome di lavoro (in alcuni casi particolarmente precarie), la nuova centrality della manifattura italiana (vedi fenomeno del "reshoring"), costituiscono fenomeni in grado di offrire nuove opportunity ma che, in assenza di "regole" mirate e condivise, determinano, in molti casi, condizioni di lavoro poco dignitose per i "lavoratori" (si parla di regole nel nome del "decent work"). All'interno di questi processi evolutivi, ricercare e riscoprire, partendo da alcune belle esperienze presenti nella nostra regione, inedite forme di cooperazione e/o di partenariato capaci di competere con successo sul mercato senza "svilire" il valore del lavoro e la dignity delle persone. La presenza, all'incontro, del Presidente nazionale dell'ARCI Francesca Chiavacci coincide con l'avvicinarsi del congresso nazionale ARCI teso al "rilancio di un progetto associativo adeguato all'attuale fase politica e sociale" e funzionale ad un'associazione che "vuole costruire e rinnovare le proprie pratiche sociali per fare cose concrete" cosi come indicato nel documento introduttivo. Il lavoro ê sicuramente un tema centrale per il futuro del nostro Paese e pub e deve rappresentare un tema centrale dell'attivita dell'ARCI nei diversi territori. Conoscere per cambiare, creare "reti" di competenze per affrontare al meglio la complessita dei problemi, rappresentano il metodo di lavoro che ha caratterizzato, in questi mesi, la nostra associazione. Riteniamo che questi contenuti e questa metodologia di lavoro possa rappresentare un utile riferimento per altri contesti territoriali e costituire parte del "progetto associativo adeguato all'attuale fase politica e sociale".

Partecipano all'incontro:

Leo Antonacci Sindaco di Guglionesi



Francesca Chiavacci Presidente nazionale ARCI

Casimiro Galileo Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro (CB)

Saverio Rosa amministratore delegato Microcredito per l’Italia

Lino Gentile Sindaco di Castel del Giudice

Nàthalie Scaffidi Miltone Coop. Artemisia – Lega Coop

Francesco Roscia Associazione di promozione sociale “Mondo Nuovo”

Elisa D’Astolto Presidente ass. di promozione sociale – ARCI F. Iovine

Giorgio Gagliardi Segretario Ass. Prom sociale ARCI F. Iovine

Beniamino Buchicchio Imprenditore – progetto Laboratori d’Impresa

Emilio Prezioso Imprenditore – progetto Laboratori d’Impresa