Nasce il Cammino di San Pio, presto un protocollo d'intesa con Puglia e Campania

Sessano del Molise - Il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla, e il suo omologo di Pietrelcina, Domenico Masone, saranno in visita a Sessano del Molise per la sottoscrizione di un protocollo di intesa, volto a sviluppare il progetto "Le vie di San Pio da Pietrelcina".

Si tratta del primo atto per la nascita ufficiale di un cammino che, in un'ottica di turismo sostenibile e religioso, unirà le tre regioni che hanno ospitato il Santo nel corso della sua vita: Campania, Molise e Puglia.

"Un sogno perseguito da tempo grazie all’ammirevole lavoro silente dell’Amministrazione Comunale, supportata dai Borghi d’Eccellenza e Borghi della Salute e dal lavoro di raccordo della referente locale, Emilia Petrollini", affermano gli ideatori.

"Un risultato - aggiungono - che premia un lavoro di sinergica collaborazione tra Sessano, Pietrelcina, San Giovanni Rotondo e Morcone".

Il gruppo operativo, che è stato appositamente costituito, dopo ricerche storiche e studi, dovrà ora sviluppare la rete molisana del percorso, che interesserà i paesi di Sant’Elia a Pianisti, Venafro e Bojano, quest'ultimo centro è indirettamente coinvolto nella vita del santo. Recentemente infatti, a Foggia, è nato un comitato che mira alla gratificazione della figura di Geppino Gentile, architetto bojanese, molto vicino a Padre Pio e progettista, insieme ad un altro concittadino il geom. Mario Matrobuono, della facciata della Chiesa Madre di San Giovanni Rotondo.

Finalmente, i tantissimi pellegrini potranno visitare le tappe che il Santo (Padre Pio) ha toccato nel corso della sua intensa vita, conoscerne ogni sfaccettatura e immergersi nei luoghi del suo passaggio terreno. Da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo passando per altre comunità e per altre aree geografiche che non possono essere meno di partecipazione.

"Un progetto nato in Molise e a cui le Regioni Campania e Puglia hanno creduto immediatamente, e che invece la Regione Molise - dicono i promotori - ha deliberatamente accantonato".