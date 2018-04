CASACALENDA. La Polisportiva Kalena 1924, con il risultato di 1-0, si aggiudica il derby con la Fiamma Larino nella ventisettesima giornata del Girone C del Campionato regionale di prima categoria disputata domenica 29 aprile.

Le squadre sono scese in campo molto concentrate e propense a disputare una gara al massimo delle loro possibilità. È un derby e la tensione è al massimo. I padroni di casa vogliono riscattare la sconfitta dell’andata e non deludere il numeroso pubblico che è accorso per sostenerli. I frentani, dalla zona PlayOut, cercano punti per risalire la classifica generale. Il pomeriggio è caldo ed il sole accompagna la gara per tutto il primo tempo.

Diverse le azioni che, su tutte e due i fronti, regalano emozioni agli spettatori. Nessun attaccante, tuttavia, riesce a segnare e a sbloccare il risultato che, alla fine della prima metà di gioco, è ancora fermo sullo 0-0.

Nella ripresa, la partita si fa più maschia ed il Larino resta in 10 per un’espulsione. La tensione si sta trasformando in nervosismo, costringendo il direttore di gara ad estrarre il cartellino giallo in più occasioni.

Il Larino sembra accontentarsi del pareggio a reti inviolate ed i suoi giocatori cominciano a risentire la stanchezza. La Kalena non ci sta però. Ci pensa, infatti, Michele Guglielmi, al trentaquattresimo, a far esplodere lo stadio in un urlo di gioia scaraventando in rete il pallone che Abdoulaye Jammeh gli aveva passato. I 15 minuti successivi trascorrono in tutta tranquillità fino al triplice fischio finale che chiude il match ed assegna i tre punti alla squadra di Casacalenda.

“Abbiamo giocato bene domenica – dice Antonio Rosa presidente della società sportiva di Casacalenda – abbiamo, meritatamente, guadagnato tutta la posta in palio. Ci siamo aggiudicati tutti i 9 punti delle ultime tre partite e siamo ora a quota 39. Centro classifica a soli 5 punti dai PlayOff. Una bella partita ho visto con il Larino che non ha concesso molto. Noi siamo stati più forti atleticamente e la nostra rosa di giocatori più giovani ha fatto la differenza. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Ci attendono le ultime tre partite del campionato con squadre forti. Ho fiducia nei giocatori che hanno raggiunto una preparazione e concentrazione tali da far sperare in ottimi risultati.”

Prossimo appuntamento per la Kalena, sabato 5 maggio, in trasferta, a Petacciato.