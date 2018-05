«Strombazzata a reti unificate una ripresa inesistente», Primo maggio in piazza per l'Usb

CAMPOBASSO. Usb Molise in piazza oggi a Campobasso per celebrare e non festeggiare il Primo maggio.

In programma una manifestazione per "il diritto e la difesa del lavoro".

Un invito rivolto a tutte le lavoratrici e tutti I lavoratori, precari, disoccupati, studenti con alternanza scuola lavoro, richiedenti asilo, migranti e tutti gli esclusi ed emarginati.

«La crisi continua a colpire le fasce più deboli e a dilagare in tutta I’Europa nonostante opinionisti ed esperti strombazzino a reti unificate una ripresa inesistente.

L’Unione Europea ed il suo braccio armato, la Troijka preparano versioni aggiornate delle ormai consuete ricette di austerità, allo scopo di salvaguardare stabilità monetaria e bancaria, pareggio di bilancio, debito pubblico e la crisi che continua ad accanirsi sulle nostre condizioni di vita e di lavoro.

Gli interessi e i diritti dei lavoratori non sono tutelati grazie alle leggi approvate e agli accordi e ai contratti firmati dai sindacalisti complici.

Rivendichiamo diritti e tutela della sicurezza sul lavoro contro le morti bianche, continuità di reddito e un nuovo Welfare, che sia in grado di mettere al centro l’accesso incondizionato per tutte e tutti».