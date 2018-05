In prima fila i parlamentari molisani Copyright: Campobassoweb

CAMPOBASSO. "Creare posti di lavoro è uno sforzo collettivo". Così il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico alla cerimonia di consegna delle decorazioni della Stella al Merito del Lavoro.

Per il 2018 sono stati insigniti della prestigiosa ed ambita onorificenza, per particolari benemerenze acquisite nel corso dell’attività lavorativa Anna Dentizzi (Campobasso), Poste Italiane Spa, Maria Luigia Di Bianco (Vinchiaturo, Immobiliare Arlem Srl, Antonio Palazzo (Termoli), Anas Spa, Fernando Vendittelli (Campobasso), ditta Iannetta Angelo Srl e Franca Zarrelli (Ferrazzano), Servizio Elettrico Nazionale Spa.

Preseti alla cerimonia, nella grande sala della Prefettura, sia il Governatore uscente Paolo di Laura Frattura che il presidente eletto Donato Toma in attesa di proclamazione.

Prima di passare il testimone a Toma, Frattura ha voluto ringraziare il prefetto e tutti i dipendenti del Palazzo del Governo. Poi, rivolgendosi ai premiati: “Siete il nostro più alto esempio, non solo oggi ma tutto l’anno, in questi cinque anni - ha precisato - abbiamo fatto tanto per il lavoro ma ancora molto c’è da fare”.

Nel cedere la parola a Toma, augurandogli buon lavoro, Frattura ha aggiunto “essere presidente è un onore da vivere a pieno”.

Anche il neo Governatore ha posto l’accento sul lavoro. “I molisani si aspettano molto da noi – ha detto Toma- il lavoro non è una causa ma un effetto, lavorare significa avere dignità e non essere un fantasma”.

Particolarmente toccante è stato il ricordo di Pinuccio La Vigna, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita lo scorso 6 aprile in un incendio a San Donato Milanese. “Un uomo - ha detto il sindaco di Campobasso Antonio Battista – che ha saputo in silenzio diventare un eroe dei nostri giorni”.

Il primo cittadino si è soffermato anche sul tragico tema delle morti bianche. Come lui, anche il maestro del lavoro e presidente dell’Ordine dei giornalisti Pina Petta. “Il 2018 già si preannuncia come un anno terribile, secondo i dati Inail, da gennaio a marzo, sono già 153 le persone morte sul lavoro a cui, purtroppo, bisogna aggiungere gli invisibili”.

Come segno di speranza per il futuro il prefetto ha voluto affidare un intervento anche a un giovane studente di Campobasso. Elia della V/D del liceo Scientifico Romita.