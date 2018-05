«La Carrese non può e non deve morire!» In campo anche CasaPound

SAN MARTINO IN PENSILIS. Anche CasaPound di Isernia interviene sulla querelle della Carrese.

«Il prefetto di Campobasso ha infatto schierato la celere per evitare "per motivi di sicurezza" la storica Carrese. Un evento atteso tutto l'anno che coinvolge un'intera comunità e attira curiosi da tutto il centro Italia.

Mi piacerebbe sapere dal Prefetto come mai abbia usato tanta solerzia nell'impedire questo evento, mentre sia solito chiudere un occhio, o forse due, nella gestione del fenomeno immigrazione che nella sua provincia, come in tutta la regione, sta creando non pochi problemi di ordine pubblico.

Come sempre ci schieriamo al fianco della tradizione.

La Carrese non può e non deve morire!