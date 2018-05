«Primo maggio dedicato a Massimo Lombardi e stanotte si sciopera alla Fca»

PORTOCANNONE. In corso d'opera, il Sindacato operai autorganizzati interviene sulla Festa del lavoro. Per gli attivisti del Soa il Primo maggio andrebbe esteso, «non solo oggi ma coerenti e solidali quotidianamente.

Ci fanno riflettere ancora di più chi oggi senza coscienza ma con una superficialita' da opportunisti festeggiano il Primo maggio mentre quotidianamente sono loro gli stessi artefici del declino sociale e politico del paese, ci riferiamo a chi organizza concerti, feste mondane e mangiate al ristorante. Punto. Alla faccia di chi vuole un risveglio delle coscienze per reagire al disagio, allo sfruttamento, disoccupazione, isolamento e mancanza di solidarieta', l'arte e la festa è potente se supportata da una logica di contenuti soprattutto se parliamo del Primo maggio.

IL Soa - Sindacato Operai Autorganizzati - unitamente alla Flm Uniti Cub Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti intende rinnovare la piena solidarietà e vicinanza anche alle famiglie di tutti gli operai e lavoratori che subiscono le ingiustizie del sistema che inevitabilmente ricadono anche su di loro a volte anche a costo della vita stessa.

Il nostro Primo maggio è dedicato alll'Operaio poeta Fiat di Termoli Massimo Lombardi che perse la vita con un malore sul turno di notte durante il lavoro a dicembre del 2016.

Tre indagati per omicidio colposo dalla procura di Larino per la sua morte, in questi giorni c’è stata l’estumulazione della salma necessaria per compiere il prelievo di organi da parte dei medici legali incaricati dalla magistratura. Abbracci alla sua famiglia in questo rinnovato momento di dolore, inoltre comunichiamo che sempre alla Fca di Termoli sul turno di notte dalle 22 del Primo maggio è stato indetto uno sciopero di 8 ore fino alle 06 del 2 maggio 2018.

Uniti con i lavoratori e le loro famiglie.

Viva il Primo maggio senza abbassare la testa.