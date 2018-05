Venerdì la presentazione della festa di san Timoteo

TERMOLI. In prossimità dell’inizio dei festeggiamenti in onore di san Timoteo, Compatrono della città di Termoli e della Diocesi di Termoli-Larino, è indetta una Conferenza Stampa che illustrerà in dettaglio il ricco programma predisposto con la partecipazione di noti ed autorevoli personaggi del mondo ecclesiale, culturale e sociale. Presenteremo l’iniziativa del Palio, della Mostra Timoteana e l’inaugurazione della rotonda di Rio Vivo intitolata a san Timoteo. Pertanto, nella suggestiva cornice del CASTELLO e col caldo abbraccio della fortezza federiciana, è convocata per

VENERDI’ 4 maggio 2018 alle ore 10, 00 la CONFERENZA STAMPA

Vi prenderanno parte il parroco di san Timoteo, le Associazioni “Ordo Cavalieri Termole”, la Proloco e l’autore della statua l’artista Cleofino Casolino