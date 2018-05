A Larino il concorso musicale per l'assegnazione della Borsa di Studio "Alberto Magliano"

LARINO. Ancora una grande opportunità per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Larino guidato dal Dirigente prof.ssa Angela Maria Tosto , che dimostra di raccogliere la sfida dei tempi per rivoluzionare i tradizionali metodi didattici, anche attraverso la musica, riuscendo a valorizzare le molteplici potenzialità dei ragazzi. Verrà assegnata una Borsa di Studio di Millecinquecento euro offerta dalla dott.ssa Marina Modafferi Magliano ad un alunno “particolarmente dotato che si è distinto per la sua dimensione artistica, che voglia frequentare uno stage di perfezionamento dello studio musicale presso un istituto specialistico, in Italia o all’estero o che possa essere indirizzato all’esperienza di un periodo di formazione musicale presso un’orchestra di altra città italiana o straniera”.

Con queste intenzioni, la famiglia Magliano, continua a mostrare attenzione e vicinanza alla nostra Scuola riconoscendone il grande lavoro e il suo valore nella Comunità. E’ stato indetto quindi un concorso che prevede, da regolamento, delle audizioni che si terranno il giorno 3 maggio 2018 alle ore 9:30 presso l’Aula Magna del Plesso Scolastico Magliano. Le domande pervenute dai candidati, sono n° 17 e la commissione sarà stata costituita da ben 9 componenti: la prof.ssa Angela Maria Tosto- Dirigente Scolastico; la Dott.ssa Marina Modafferi Magliano- Rappresentate Famiglia Magliano; Sig. Giulio Pontico- Componente esterno; Avv. Antonello Urbano- Presidente Consiglio d’Istituto; prof. Roberto Di Carlo- Docente; Prof. Oreste Sbarra- Docente; Prof. Paolo Castellitto- Docente; Ins. Guido Blanco- Docente; Prof.ssa Loredana Vaccaro- Docente. Tracciando una breve storia, il Coro di Voci Bianche e l’ Orchestra “Magliano”, nascono nell’anno scolastico 2003-04. Il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Maria Tosto, li rende Progetti di Istituto inseriti nel PTOF della scuola.

Oltre alle benefiche ricadute in ambito didattico, diventano, in brevissimo tempo, luogo di aggregazione, ma anche di formazione. Entrambi, “ Gruppi di Interesse Nazionale” a firma del Ministero dei Beni e Attività Culturali, sono stati insigniti di numerosi premi a concorsi nazionali( tra cui il primo posto al Global Music Award del GEF presso il Teatro Ariston di Sanremo) e medaglie in prestigiosissime occasioni. Il prof. Roberto Di Carlo, docente di tromba, coordinatore del Coro di Voci Bianche e Orchestra “Magliano” e referente dell’Ufficio Scolastico Regionale Molise per il “Gruppo di lavoro e ricerca su Eventi e Attività Musicali”, con compiti di natura organizzativa, propositiva e consultiva”, anche in questa occasione, ha coordinato le attività per l’Istituzione di questo altro importante appuntamento per lo studio e l’apprendimento della Musica a Scuola.

L’ “Orchestra A.Magliano” è stata riconosciuta come “ Orgoglio della Città di Larino”, pertanto, con l’Istituzione della Borsa di Studio che porta il nome di questa insigne figura , ci piace ricordare dei brevi cenni biografici: Alberto Magliano nacque a Larino il 5 aprile 1846 da Luigi Magliano e Angelina Perone Pacifico. Dopo aver compiuto gli studi secondari prima al Seminario di Larino e poi a Napoli presso il celebre Collegio dei Cinesi, nel 1864 entrò, superando brillantemente l’esame, all’Accademia di Artiglieria e Genio di Torino da cui uscì nel 1866 col grado di Sottotenente e prese subito parte alla campagna del Lombardo-Veneto che si concluse con l’annessione all’Italia di quelle regioni. Come ufficiale dimostrò il suo ingegno e la sua cultura militare in molte brillanti manifestazioni, come il piano di fortificazione di La Spezia e di Taranto che sono ancora oggi in atto e che si dimostrarono oltremodo efficaci ancora nella II Guerra Mondiale.

Successivamente, per dei dolorosi eventi familiari (morì l’amatissima moglie Anna a soli 36 anni, e poi tre dei suoi quattro figli) lasciò l’esercito con il grado di Colonnello e nel 1890 si ritirò nella sua amata Larino. Da allora e fino alla sua scomparsa, avvenuta l’8 giugno 1928, Alberto Magliano dedicò tutte le forze del suo ingegno e della sua volontà al bene e all’avvenire della sua città. Fu un amministratore illuminato ed infaticabile e si può dire che per opera sua Larino uscì dalla vecchia dimensione di piccolo borgo di provincia per assurgere al posto di una vivace e civile cittadina moderna.

L’Ospedale Civile, l’Asilo Infantile, la sistemazione di tutte le strade, la creazione del moderno Rione San Leonardo, gli Istituti di Istruzione Secondaria, il restauro del Duomo, l’illuminazione elettrica alimentata da un generatore idroelettrico sul Biferno e tante altre opere che a quei tempi parvero ed erano miracoli di fede e di propositi, furono da lui realizzate nel lungo periodo in cui tenne la carica di Sindaco dal 1896 al 1918. Spesso impiegando le sue risorse personali, anche sofferente e provato dai dolori della vita. Particolarmente è da segnalare l’opera assidua e fervida che Alberto Magliano dedicò per lunghi anni alla Pubblica Istruzione.

In un suo discorso egli proclamò che “per dare degno sviluppo alla città ed al popolo di Larino è necessario creare per le nuove generazioni larghe possibilità di studio e di cultura”. Fedele a questo nobile programma, egli creò innanzi tutto l’Asilo Infantile e poi promosse e fece approvare la costruzione di un edificio scolastico con criteri moderni e funzionali che fu realizzato in seguito dai suoi successori.