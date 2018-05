Unicef: campagna 5x1000 - 'Una storia bellissima'

ROMA. Quest’anno l’UNICEF Italia ha lanciato la campagna “Il tuo 5x1000 all’UNICEF: una Storia bellissima. Sarà la più bella dichiarazione dei redditi della tua vita”, a favore di tanti bambini che ogni giorno nel mondo rischiano la vita.

“Il 5x1000 è un’occasione unica per aiutare gratuitamente l’UNICEF nella sua missione” – ha dichiarato Giacomo Guerrera, Presidente dell’UNICEF Italia. “Non costa nulla, ma per milioni di bambini può significare tanto, a volte tutto. L’UNICEF cura, nutre e protegge milioni di bambini in tutto il mondo. Donando il proprio 5x1000, continuerà a sostenere anche i loro sogni e le loro aspirazioni. La tua firma sarà l’inizio di UNA STORIA BELLISSIMA”. Donando il proprio 5X1000 all’UNICEF i fondi raccolti si trasformeranno in vaccini, alimenti terapeutici, assistenza nelle emergenze, ma anche in libri, progetti scolastici e di formazione per questi bambini e le loro famiglie.

AMBITI DI INTERVENTO DELL’UNICEF:

- costruisce pozzi, reti idriche e fognature per milioni di persone: Nel mondo 2,3 miliardi di persone vivono in condizioni igieniche pericolose. La mancanza di accesso all'acqua causa la morte ogni giorno di circa 700 bambini;

cura i bambini dalla malnutrizione : Nel mondo 1 bambino su 4 con meno di 5 anni soffre di malnutrizione cronica: 155 milioni di bambini nel 2016;

: Nel mondo 1 bambino su 4 con meno di 5 anni soffre di malnutrizione cronica: 155 milioni di bambini nel 2016; protegge i bambini da ogni violenza e sfruttamento: 300 milioni di bambini (2-4 anni) subiscono punizioni violente da parte degli educatori; nelle scuole circa 130 milioni di studenti sono vittime di bullismo. Solo nel 2016, 9 milioni di ragazze hanno subito violenza sessuale;

i bambini da ogni violenza e sfruttamento: 300 milioni di bambini (2-4 anni) subiscono punizioni violente da parte degli educatori; nelle scuole circa 130 milioni di studenti sono vittime di bullismo. Solo nel 2016, 9 milioni di ragazze hanno subito violenza sessuale; distribuisce vaccini in tutto il mondo . Vacciniamo i bambini in tutto il mondo: ancora oggi nel mondo 15 mila bambini ogni giorno muoiono per cause prevenibili come il morbillo;

. Vacciniamo i bambini in tutto il mondo: ancora oggi nel mondo 15 mila bambini ogni giorno muoiono per cause prevenibili come il morbillo; è in prima linea per l'istruzione di tutti i bambini : 123 milioni di bambini e ragazzi non vanno a scuola, le bambine rappresentano il 53%;

: 123 milioni di bambini e ragazzi non vanno a scuola, le bambine rappresentano il 53%; È al fianco dei bambini che vivono in guerra e nelle catastrofi naturali: nel 2016 più di 125 milioni di persone hanno vissuto situazioni di emergenza, come conflitti o eventi naturali.

Come devolvere il 5x1000 all’UNICEF: Firma e inserisci il codice fiscale UNICEF 01561920586 nello spazio dedicato alla “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef” della tua Dichiarazione dei redditi, nel riquadro indicato “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE… .” . Sito Web: www.unastoriabellissima.it

“Una storia bellissima” - "Una storia bellissima" è stata ideata dal laboratorio creativo Another Place e prodotta dalla Bang Film – con video e campagna stampa. I video – diretti dal regista Stefano Maria Palombi – sono stati girati nel corso di missioni UNICEF in Guinea Bissau e in Bangladesh tra i bambini di strada di grandi città e villaggi remoti.