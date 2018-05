Tanto rumore per 5 parcheggi in più

TERMOLI. Il progetto denominato “Realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli”, ha nel nome stesso lo scopo dichiarato di rendere più facile e scorrevole la circolazione stradale nel centro cittadino, grazie al tunnel di raccordo tra il porto ed il litorale nord e grazie al parcheggio pubblico a rotazione, da realizzare nelle aree del Piano di Sant’Antonio e del Pozzo Dolce.

La funzione del parcheggio pubblico è quella di incrementare le opportunità di sosta in centro e, di conseguenza, di abbattere il traffico parassita, cioè quello creato dalle auto di chi vorrebbe fermarsi, ma che è costretto a girare per mancanza di posti auto.

A pagina 4 della tavola EG20/B, allegata al progetto, nella sua ultima revisione del 29 marzo 2018, leggiamo che il parcheggio pubblico disporrà di 444 stalli a rotazione; tuttavia, a causa degli stalli di superficie che saranno eliminati, gli stalli aggiuntivi saranno soltanto 83.

E non è finita qui.

Lo stesso documento – rispettando l’obbligo previsto dal DM n. 1444 del 2 aprile 1968 – espone inoltre quale dovrebbe essere la nuova domanda di parcheggi generata dalle attività commerciali e ricettive e dal teatro, da realizzare nel fabbricato polifunzionale contenente anche il parcheggio pubblico.

L’incremento della domanda di posti auto è calcolato in base a criteri standard di legge, quindi piuttosto astratti; in ogni caso, i numeri che vengono dati alle pagine 5 e 6 sono i seguenti: 24 stalli per le “medie strutture di vendita”; 27 stalli per il teatro; 16 stalli per le “piccole strutture di vendita”; 12 stalli per le attività ricettive (12 appartamenti).

In totale, la maggiore domanda di parcheggi a rotazione è indicata in 79 stalli.

Defalcando dagli 83 stalli dell’offerta aggiuntiva i 79 stalli necessari a soddisfare la nuova domanda, si conclude che l’incremento “legale” di parcheggiabilità è di soli 5 posti auto.

Per sovramercato, l’incremento “legale” della domanda di parcheggi pare ampiamente sottostimato: anche tenendo conto del fatto che le attività commerciali e quelle teatrali si svolgono in fasce orarie diverse, è pur sempre vero che il teatro dispone di 782 poltrone e che le attività commerciali occupano una superficie complessiva di 3.500 metri quadri, la metà di un campo di calcio.

A questo punto il bilancio reale della parcheggiabilità diventa addirittura negativo, sovvertendo lo scopo dichiarato dall’amministrazione Sbrocca.

Pino D'Erminio