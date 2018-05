"Molise R-Esiste", scelto lo slogan per la parata del Molise Pride del 28 luglio

TERMOLI. Arcigay Molise comunica che la parata del 26 maggio per la manifestazione Molise Pride, fissata in origine per il 26 maggio, è rinviata al 28 luglio.

Scelto lo slogan della manifestazione, sarà: "Molise R-Esiste". Lo slogan, altamente significativo in un territorio spesso abbandonato e dimenticato, richiama la prima partecipazione degli attivisti di Arcigay Molise al Pride di Napoli del 2016, dove fu lanciato per la prima volta il messaggio durante la manifestazione.

"Stiamo procedendo a chiedere il patrocinio e il supporto al Comune di Campobasso - fa sapere Luce Visco, presidente di Arcigay Molise - ma anche ai principali comuni della Regione come Isernia o Termoli. Continueremo in tale direzione, richiedendo il patrocinio anche dalla Regione, a conferma della valenza regionale della manifestazione"