“Ecologicamente – salute mentale bene comune”, sabato il dibattito per la solidarietà sociale

TERMOLI. Sabato 5 Maggio alle ore 17:00 presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Termoli si terrà un nuovo appuntamento firmato “interferenze – cinema per la solidarietà sociale”. Nel nome interferenze si incontrano e uniscono diverse realtà sociali attive sul nostro territorio (Consulta per le disabilità del comune di Termoli-FACED-Centro Diurno “Chesensoha”-Tempi Moderni-SPRAR) e che hanno scelto il cinema come strumento privilegiato per la sensibilizzazione della comunità locale su tematiche calde e strettamente connesse alla problematica dell’inclusione sociale. Dopo la buona riuscita del primo festival di cinema sociale tenutosi ad Ottobre 2017, la rete di servizi, operatori e utenti ha proseguito la sua riflessione e, oltre ad organizzare la seconda edizione del festival, ha pensato a degli appuntamenti su tematiche specifiche.

L’evento del 5 Maggio, intitolato “Ecologicamente – salute mentale bene comune” tratterà appunto l’ampio e complesso tema della salute mentale a partire dalla proiezione del docu-film della regista molisana Sara Grilli, intitolato “La stanza delle pietre e del cielo” che ripercorre le vicende degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, oggi chiusi, e delle nuove REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Tale lavoro/inchiesta verrà dunque utilizzato per avviare, con quanti interverranno, una riflessione ed uno scambio sui diritti connessi alla salute mentale, sulle grandi conquiste e sui passi ancora da compiere. Riflettere sul passato per poter esprimere con sempre più forza un concetto nuovo di salute mentale e di cura, un concetto ecologico che si rivolge alla persona nella sua globalità e che mira alla sua massima e ottimale inclusione nel contesto sociale, culturale e politico. Una salute mentale pensata, “Ecologicamente”, e che miri al benessere della collettività deve necessariamente essere intesa come bene comune e come responsabilità in capo a tutti i cittadini e dunque persone portatrici di diritti alla cura prima ancora che pazienti psichiatrici, disabili, rifugiati ecc.

Noi tutti come cittadini siamo pronti a pensare ecologica-mente? Oppure ciò che è stato permea ancora il nostro pensare e il nostro agire?