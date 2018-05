Brucia cabina elettrica, black-out notturno a Palata

PALATA. Incendio una cabina elettrica dell'Enel nell'abitato di Palata nella notte scorsa. Dalle 3 alle 6.30 i residenti sono rimasti senza elettricità, a causa del black-out che ha interessato il paese, causato proprio dal rogo.

Forze dell'ordine, Vigili del fuoco, 118 e tecnici reperibili della linea di distribuzione elettrica al lavoro tutta la notte, sia per l'emergenza dettata dall'incendio, che per il ripristino dell'erogazione e per soccorrere dializzati.