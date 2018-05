​Francesco Sabatini ancora ospite dell’UniMol

CAMPOBASSO. Nell'Aula Magna di Ateneo, a partire dalle ore 9.15, si terrà una giornata di seminari e presentazioni dei laboratori sulla didattica dell’italiano con la lezione del Prof. emerito di Linguistica Italiana di Roma Tre e del Presidente onorario dell’Accademia della Crusca, Francesco Sabatini.



L’incontro, curato dalla prof.ssa Anna Siekiera, Presidente del corso di laurea in Lettere e Beni culturali, e contemplato come iniziativa del Polo Lincei-Molise per la didattica dell’italiano, è organizzato dal Corso di Laurea magistrale in Scienze Formazione Primaria (Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione) d’intesa con il Prof. Luca Refrigeri, Presidente del corso di studi stesso.

Oltre agli interventi del Prof. Francesco Sabatini e del Prof. Sandro Caruana dell’Università di Malta, il programma della giornata prevede le presentazioni dei moduli didattici del prof. Lucio Cassone (Liceo Scientifico “Alfano da Termoli”) e delle studentesse di Scienze Formazione Primaria, coordinate dalla prof.ssa Anna Paolella.

L’evento vede anche la partecipazione e l’intervento di Giovanni Capobianco, Delegato del Rettore alla didattica e all'orientamento e vale inoltre come corso di formazione per gli insegnanti. A valle della giornata seminariale saranno rilasciati infatti gli attestati di partecipazione