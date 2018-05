Venerdì ultimo incontro del Laboratorio di Storia contemporanea dell’Istituto Alfano

TERMOLI. Venerdì 4 maggio alle ore 17.00 presso l'Aula Magna del Liceo Classico in via Asia n. 2 ultimo incontro del ciclo "Tu che ne pensi di..." del Laboratorio di Storia Contemporanea dell'I.I.S.S. Alfano sulle tensioni indipendentiste in Catalogna. Relatore il prof. Andrea Pennini, dell'Università del Piemonte Orientale.