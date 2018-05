Smantellamento del Cardarelli, corsi e ricorsi storici

CAMPOBASSO. Il commissario ad acta Frattura, con decreto 46 del 26 aprile 2018, ha approvato il programma di investimenti, 105 milioni di euro, per la riqualificazione delle strutture sanitarie molisane. Questo atto accelera di fatto la preannunciata integrazione tra l’ospedale Cardarelli di Campobasso e la Fondazione Giovanni Paolo II. Parte della copiosa cifra infatti permetterà la ristrutturazione di alcuni corpi di fabbrica, ceduti all’Asrem, in diritto di superficie, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e la costruzione di nuove strutture su lotti di terreni acquistati dall'Asrem, con il conseguente trasferimento di tutte le attività del Cardarelli all’interno della struttura Giovanni Paolo II. In parte, già avvenuto.



La questione non è sfuggita al Forum della Sanità pubblica di qualità del Molise e a Lucio Pastore, medico del Pronto Soccorso di Isernia, che da anni è impegnato nella salvaguardia dei nosocomi pubblici del Molise. "Come ha detto di sfuggita alla trasmissione di Martedì la Gabanelli - dice Pastore - si sta privatizzando la sanità e gli italiani se ne accorgeranno troppo tardi nei suoi effetti, quando tutto sarà avvenuto". Pastore ha anche voluto riproporre la "ricostruzione storica" dell'approdo della Cattolica in Molise, fatta da una persona che quegli avvenimenti li ha vissuti, un allora consigliere comunale al Comune di Campobasso. Una ricostruzione che mette in luce vichiani "corsi e ricorsi storici".

Il suolo fu praticamente ceduto dal Comune a un prezzo simbolico, l'edificio - anche in quella occasione - fu costruito con denaro pubblico, in parte stanziato dalla Regione e in parte dal Governo centrale. L'architetto, scelto dal Vaticano, fu pagato dalla Regione 700 milioni di lire. "In Regione, quando fu presa la decisione di far atterrare la Cattolica, governava il centrosinistra. Anche al Comune, che doveva dare la licenza edilizia per costruire, governava il centrosinistra. In quella occasione, solo due consiglieri della maggioranza presentarono e votarono una mozione contraria alla licenza edilizia. Il resto della maggioranza, tra cui consiglieri del Partito comunista, votò a favore".

Anche allora - come oggi - si organizzò un'assemblea sul tema al Teatro Savoia. Il Manager Asl Stanziale e il direttore sanitario Previti - riporta Pastore- spiegarono a tutti il significato di quanto stava avvenendo, spiegarono, cioè, quello che ora sta avvenendo: che il Cardarelli sarebbe stato chiuso e sarebbe rimasta in piedi la Cattolica. I politici erano presenti, a dire il contrario. La convenzione con la Cattolica, una volta costruita, fu stipulata da una Giunta sempre di Centrosinistra". Oggi, tutto si ripete: a chiudere il Cardarelli - commenta Pastore è "un presidente - commissario, Paolo Di Laura Frattura a nome del Centrosinistra, con tessera PD, di cui ha dichiarato di voler diventare Segretario regionale".

Ricostruzione questa, in parte smentita da un esponente del PRC. "C'è un'altra versione e su questo invito i compagni allora presenti a chiarire. In questa versione si escludono responsabilità di Iorio". "L'unica organizzazione a denunciare e ad opporsi è stata Rifondazione Comunista con un manifesto insieme ai compagni di Termoli. Manifesto questo che si opponeva ferocemente alla istituzione della Cattolica e a qualsiasi finanziamento a tale struttura. Il PRC non solo non partecipò a tale compromesso o comunque lo si chiama, ma si oppose ferocemente e insieme ad altri compagni di altri movimenti presentò una lista di contrapposizione".

Un rimpallo di responsabilità dunque che però vede, su una cosa, tutti concordi: "basta addossarsi le colpe o fare amarcord, è necessario bloccare al più presto questo provvedimento".