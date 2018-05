Festa della mamma: si viaggia sul treno in due pagando un solo biglietto

TERMOLI. Trenitalia celebra le mamme con una particolare promozione che consentirà, il 12 e 13 maggio prossimi, di viaggiare in due pagando un solo biglietto. Per due giornate sarà infatti attiva per i clienti l’offerta 2x1, valida su Frecce e InterCity nei livelli di servizio Business, Premium, Standard e in 1a e 2a classe.

Si potrà così vivere l’emozione di un viaggio con la propria mamma, un parente, un amico risparmiando il 50% nei giorni del fine settimana tra sabato 12 e domenica 13 maggio, raggiungendo comodamente tutte le maggiori mete culturali e turistiche o le principali città italiane.

L’offerta è acquistabile fino alle ore 24 del 10 maggio per viaggiare il 12 e fino alle 24 dell’11 maggio per domenica 13, sul sito web di Trenitalia, nelle biglietterie di stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate, tramite la App di Trenitalia, le self service o attraverso il Call Center.

La particolare agevolazione si applica sul prezzo del biglietto Base e non comprende il livello Executive, i servizi cuccette, Vagoni letto ed Excelsior, né i treni regionali.

Il numero di posti a disposizione è limitato e variabile, a seconda dei treni e della classe o livello di servizio. Informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com.