Giornata Mondiale della Croce Rossa, oltre una settimana di eventi in Molise

TERMOLI. Oltre una settimana di iniziative e appuntamenti in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Quest’anno la Croce Rossa Italiana ha voluto dedicare tali celebrazioni al tema “Primo Soccorso, come salvare una vita con semplici pratiche”, con l’intento di sensibilizzare la popolazione su alcune nozioni fondamentali per poter intervenire in caso di necessità, in modo particolare sulle manovre salvavita pediatriche.

Alla ricorrenza, fissata per il prossimo 8 maggio, giorno in cui è nato il fondatore Henry Dunant, farà da preludio un Corso Opem (Corso Operatore Emergenza), che si svolgerà i prossimi 5-6 maggio presso la nuova sede CRI di Isernia (Scuola San Giovanni Bosco).

Le iniziative proseguiranno lunedì 7 maggio quando presso la scuola elementare di Cerro al Volturno si terrà la manifestazione “Elmetti colorati”, in cui il presidente CRI Molise, Giuseppe Alabastro, illustrerà ai giovani alunni delle nozioni base riguardanti la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e, soprattutto, il protocollo da utilizzare in caso di emergenze;

Martedì 8 maggio, invece, sarà il giorno delle celebrazioni ufficiali. Alle ore 9, presso la Presidenza della Giunta Regionale, il presidente Alabastro insieme a una delegazione di Volontari e Infermiere Volontarie, come da tradizione provvederà alla consegna della bandiera e del report delle attività al presidente della Regione Molise. Alle 11, invece, presso la scuola media di Venafro, l’Infermiera Volontaria, Maria Rita Bucci, leggerà agli studenti dei brani tratti da “Souvenir da Solferino”, libro scritto da Dunant e alla base dei princìpi della Croce Rossa Internazionale. Alle 18.30, invece, presso la Cattedrale di Campobasso ci sarà la Celebrazione della Santa Messa per la CRI, cerimonia religiosa in ricordo dei Volontari caduti;

Mercoledì 9 maggio, invece, evento clou della settimana: presso la Sala Monsignor Conedera di Guardialfiera, si terrà la presentazione del libro “Dottoresse al fronte? La CRI e le donne medico nella Grande Guerra: Anna Dado Safiotti e le altre”. Oltre all’autrice, Elena Branca, prevista la presenza di autorità, intellettuali e storici provenienti da tutta la regione. In serata, a partire dalle 22, spazio ai Giovani della CRI Molise che, presso il Mama’s Café di Campobasso allestiranno un banchetto in cui, oltre alle informazioni sulle attività e sulla storia della Croce Rossa, saranno a disposizione dei coetanei per sensibilizzarli sui rischi delle malattie sessualmente trasmissibili;