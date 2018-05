Sciopero dei lavoratori della sicurezza privata: grande adesione della UILTuCS Molise

CAMPOBASSO. Oggi hanno scioperato le lavoratrici ed i lavoratori della vigilanza privata e dei servizi fiduciari. che si sono riuniti in una affollatissima manifestazione a Roma, organizzata dal FILCAMS, FSASCAT e UILTuCS.

La UILTuCS Molise ha fatto sentire la sua voce, portando il proprio contributo in seno alla manifestazione, con i lavoratori che hanno gridato con veemenza che "SENZA CONTRATTO, NON C'E' SICUREZZA": le rivendicazioni sono di primaria importanza, se si considera la delicatezza del settore in cui operano gli operatori della vigilanza armata e non armata. Bisogna rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro a condizioni normative e salariali dignitose, eliminando quei contratti "pirata" con condizioni normative e salariali al ribasso, sottoscritti da chi non ha alcuna effettiva rappresentatività.

Ed il Molise non ha esitato a dare forza ad una protesta dovuta; la UILTuCS Molise, inoltre, ritiene che sia giunta l'ora nella nostra regione di ridiscutere i Contratti Integrativi Provinciali di Campobasso ed Isernia, ormai scaduti da troppi anni e della problematica interesserà le locali Prefetture.

"Condizioni dignitose a tutti i livelli: nazionale, regionale e provinciale. Questo è quello che meritano i lavoratori della sicurezza privata." -conclude il Segretario Generale della UILTUCS Molise, Pasquale Guarracino.