Sulle orme di San Pardo, rinviata di una settimana l'evento della Lilt

LARINO. L’evento completamente gratuito promosso dalla Lilt di Campobasso e l’Associazione “2 passi nel Molise”, inizialmente previsto per domenica 6 maggio, è stato rinviato alla prossima domenica 13 maggio a causa del maltempo.

Dopo l’ottima riuscita della passeggiata con i bastoncini (Nordic Walking) svolta a Termoli nell’autunno 2017, quest’anno il progetto “Io cammino e Guadagno Salute” si sposta anche a Larino.Gli operatori e i volontari della Lilt di Campobasso e del Centro di Didattica Multimediale Luoghi di Prevenzione Molise vi aspettano, assieme agli istruttori specializzati di Nordic Walking, per una camminata tra le vie del Centro Storico di Larino, attraverso un percorso storico-naturalistico incantevole “Sulle orme di San Pardo”.

L’appuntamento è alle ore 15.30 presso il Centro Luoghi di Prevenzione Molise nell’ospedale G. Vietri per la presentazione dell’iniziativa e delle attività di promozione del Benessere proposte dal Centro gestito dalla Lilt di Campobasso. Dopo aver illustrato i benefici che questa disciplina sportiva può generare e la tecnica corretta per praticarla, prenderà il via la camminata coi bastoncini, fino a giungere al Museo Civico e al palazzo Ducale, per una visita guidata e l’illustrazione di un opuscolo informativo sulla sana alimentazione e lo sport.

Per chi ne ha necessità, sarà disponibile anche una navetta gratuita in partenza alle ore 15 dal piazzale Donatori di Sangue di Termoli, alla volta di Larino.

Per maggiori informazioni potete consultare la pagina Facebook “Luoghi di Prevenzione Molise” o telefonare allo 0875714008 negli orari di apertura della segreteria (dal lunedì al venerdì, ore 10-12).

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.