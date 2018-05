Risarcimento danni per il depuratore, l'incontro della Federconsumatori

TERMOLI. L'incontro organizzato dall’Associazione Federconsumatori del Molise per discutere in merito al depuratore del porto di Termoli si svolgerà lunedì 7 maggio dalle ore 17 presso i locali della chiesa Sacro Cuore a Termoli e non più presso i locali della chiesa San Timoteo.

Saranno presenti il presidente Regionale Federconsumatori e i legali dell'associazione. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare.