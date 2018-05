Soccorsa una 93enne in viale Trieste, cade in casa e rimane bloccata

TERMOLI. Vigili del fuoco e 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza sono intervenuti nella serata di ieri in viale Trieste n. 17 per soccorrere un’anziana donna.

La 93enne, R. B. B., era caduta in casa ed era rimasta bloccata nell’appartamento.

Per fortuna non c’è stato bisogno di trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, poiché non ha subito conseguenze fisiche di rilievo, ma solo subito un grande spavento.