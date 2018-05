FondoPoste, tutte le novità nel convegno-dibattito con Antonio Nardacci

CAMPOBASSO. Il Sindacato Slp-Cisl, sempre attento alle politiche di welfare organizza un convegno/dibattito il giorno 25 maggio 2018 alle ore 17,30 presso l’Hotel San Giorgio.

L’esigenza del convegno nasce per approfondire il sapere su cosa è il welfare aziendale, per comprendere pienamente i vantaggi dell’adozione di politiche di welfare e, nello stesso tempo, per rispondere ai bisogni delle persone. Approfondimento della Legge di Stabilità 2017 con l’introduzione la nuova RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). Agevolazioni Fiscali per il versamento del Premio di Produzioni nel Fondo Complementare. Quantificazione Pensione complementare. Liquidazione con un’unica soluzione, ecc.

Interverrà il Presidente di Fondoposte Antonio Nardacci.

Per l’occasione del convegno sarà predisposto uno sportello di Fondoposte per effettuare tutte le operazioni, relative al Fondo, in tempo reale.