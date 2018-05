Basket in carrozzina serie B, sfuma il sogno serie A per il termolese Brandimarte

TERMOLI. Sfuma la promozione in serie A per il giovane play/guardia termolese Andrea Brandimarte. Malgrado Brandimarte e compagni dell’NPC Rieti siano giunti alle finali play-off in perfetta forma gli altri quintetti sono apparsi decisamente più forti della squadra laziale. Malgrado la delusione, però, Andrea Brandimarte può ritenersi più che soddisfatto della sua annata sportiva che lo ha visto assoluto protagonista. Brandimarte, infatti, è entrato nel giro della Nazionale Under 22, ha disputato sia i play-off promozione per la serie A con l’NPC Rieti sia i play-off scudetto con i Giovani e Tenaci Roma.

A tutt’oggi Andrea si sta giocando un posto da titolare con la maglia Azzurra per i prossimi Europei Under 22, quindi una stagione assolutamente da incorniciare. Per la cronaca è il Padova Millennium Basket la squadra vincitrice delle finali della serie B “Antonio Maglio” e quindi promossa nella prossima Serie A 2018/2019. I veneti hanno conquistato la promozione grazie a tre vittorie su tre nel concentramento finale giocato sul parquet di casa, a Piombino Dese. Superate nell’ordine la Dinamo Lab di Sassari nel match inaugurale, vinta in volata 62 a 60, la NPiC Rieti (58 a 47) e poi, nell’ultimo confronto, la Reggio Calabria Basket in Carrozzina (60 a 29).

Il Padova Millennium Basket ritrova così la serie maggiore dopo un anno di purgatorio nel campionato cadetto e dopo la vittoria nel girone A, al termine di una bella e lunga volata con il Vicenza. Una squadra che è un mix di esperienza, primo fra tutti l’ex azzurro Fabio Bernardis, anima carismatica dello spogliatoio, fisicità, l’impatto del centro Nicola Favretto sulle finali è stato decisivo e gioventù, con una schiera di giovani talenti già aggregati al roster.