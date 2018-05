"Sgusciamo da casa, entriamo in Europa”, in Comune il convegno sulla mobilità giovanile

TERMOLI. Il 9 maggio si terrà nella sala consiliare del Comune di Termoli il convegno intitolato “Sgusciamo da casa, entriamo in Europa” organizzato dall’Ufficio Europa del Comune di Termoli con la partecipazione e il patrocinio di Eurodesk e Università degli Studi del Molise. Si discuterà della mobilità giovanile e come è cambiata dopo il Trattato di Schengen, attraverso il contributo di vari esperti. Il trattato è una tappa fondamentale nella storia dell'Unione Europea, perché ha di fatto consentito la mobilità, per studio, lavoro e svago. Senza più passaporti e dogane è molto più facile ed agevole muoversi. E grazie ai numerosi programmi comunitari come l'Erasmus, molti giovani hanno la possibilità di muoversi per apprendere , gratuitamente.

L'Europa non è solo vincoli e sacrifici, ma è anche libera circolazione di idee, conoscenze e scambio buone pratiche. Confronto tra giovani nelle materie e temi delle politiche comunitarie su istruzione, gioventù, clima, ambiente e inclusione sociale.