Seminario sulla Tintilia all'UniMol di Termoli

TERMOLI. Nell’ambito del corso di studi in Enogastronomia e Turismo dell’Università del Molise a Termoli, mercoledì 9 maggio, gli studenti del modulo di Enologia, tenuto dal docente Sebastiano Di Maria, parteciperanno ad un seminario di approfondimento sulla Tintilia, vitigno autoctono e simbolo dell’enologia regionale. Dopo l’introduzione di Rossano Pazzagli, docente di storia moderna dello stesso Ateneo, la relazione sarà condotta da Pierluigi Cocchini, funzionario dell’ufficio vitivinicolo dell’Arsarp Molise, che illustrerà il contenuto di uno studio pilota per la realizzazione delle tecniche colturali e dei processi di vinificazione per i vini provenienti da uve Tintilia.

In questo studio, pubblicato di recente, che vede come partner scientifico proprio l’Ateneo molisano, oltre che la Regione Molise, sono raccolte tutte le evidenze tecnico-scientifiche in questi anni di sperimentazioni sul vitigno e sul vino. Sarà anche un momento di confronto per gli studenti che saranno i futuri protagonisti nella valorizzazione del territorio, attraverso le produzioni agroalimentari e le peculiarità dell’offerta turistica eno-gastronomica, in cui la Tintilia occupa un posto rilevante. Non mancherà neanche una degustazione di diverse etichette di Tintilia per comprenderne appieno le sfumature e le varie espressioni territoriali. “Si tratta di un momento di approfondimento per gli studenti, che avranno modo di confrontarsi, su tematiche sviluppate anche durante il corso, con chi opera a diretto contatto con il mondo produttivo”, ci spiega il docente Sebastiano Di Maria, aggiungendo che ci saranno altri casi studio da sviluppare.